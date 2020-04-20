بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لمتضرري السيول في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول في منطقة الروضة بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.









وشملت المساعدات المقدمة 100 خيمة إيوائية و100 حقيبة إيوائية و100 بطانية و100 بساط و100 سلة غذائية، تزن 7 أطنان و400 كيلوجرام، استفاد منها 570 فردا.





كما قام فريق من المركز بنصب الخيام لعدد من الأسر المتضررة من السيول التي شهدتها المنطقة وأدت إلى إتلاف منازلهم.





وأشاد مدير إدارة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، بما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات للشعب اليمني، مثمنا في الوقت ذاته الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية في مساندتها لأبناء اليمن ووقوفها معهم في هذه المرحلة العصيبة.





وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.



