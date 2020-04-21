لليوم الثالث.. الحكومة تستمر في صرف رواتب العاملين بالدولة.. اعرف أكثر

تستكمل وزارة المالية اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي؛ عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لشهر أبريل الجاري، لمدة 4 أيام .

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ في تصريحات له، أنه تم التنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل رواتب العاملين بالجهاز الحكومي و مستحقات أصحاب المعاشات إلكترونيا وعبر فروع البنوك وفقا للمواعيد التي تم الإعلان عنها بالمنظومة الإلكترونية.

أكد "معيط" أن الوزارة قدمت مواعيد صرف الرواتب و استحقاقات المعاشات قبل موعدها المتعارف عليه اعتبارا من 23 من كل شهر إلى يوم 19 من إبريل الجاري؛ نظرا لاحتفالات أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم بغرض تدبير احتياجات المواطنين، موضحا أنه البنوك أتاحت المبالغ المالية اللازمة لصرف أجر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وأشار إلي أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلًا من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأدرجت موازنة العام المالي الجاري مبلغ 301.12 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 30 مليار جنيه عن العام السابق له لباب الأجور وتعويضات العاملين بالدولة.

ومن المقرر استمرار عمليات صرف وراتب العاملين وأصحاب المعاشات لمدة يومين آخرين ستنتهي في الأربعاء المقبل.