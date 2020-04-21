إسرائيل تقترب من 14 ألف إصابة و200 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإٍسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 197 حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 13930 إصابة بالفيروس.





وأشارت الوزارة إلى أن هناك 119 شخصا يخضعون للعلاج تحت أجهزة التنفس الصناعي.





وأجرت وزارة الصحة الإسرائيلية 12281 فحص لفيروس كورونا، في مقابل 9419 يوم الأحد و1012 يوم السبت.





وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مؤشر تل أبيب 35 تراجع بنسبة 2.3% فيما تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.2%، كما أدت ازمة النفط إلى تراجع أسهم مجموعة ديلك وديلك كيدوحيم بنسبة 15.7% و16.6 على التوالي.





وسجلت البورصة الإسرائيلية تراجع في أسهم بنك لئومي بنسبة 2.4% فيما تراجعت أسهم بنك مزراحي بنسبة 5.2%.