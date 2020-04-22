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أخبار العالم

ألمانيا: تسجيل 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد - في بيان نقلته قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم الأربعاء - إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زادت بـ 2237 لتصل إلى 145694، وهو اليوم الثاني على التوالي من تسارع الإصابات الجديدة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات المبلغ عنها بـ281 حالة وفاة جديدة، إلى 4879.
وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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