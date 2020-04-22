الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 2248 حالة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن هناك 1619 حالة تتلقى العلاج، منها 39 في الرعاية المركزة.





فى غضون ذلك، كشف وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلي في الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأوضح الصباح في تصريح صحفي أن الحظر الكلي الذي اعتمده مجلس الوزراء الكويتي على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ حيث تم اكتشاف العديد من الحالات، بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، مشيرا الى أنه تم توفير كل الخدمات الطبية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطني المنطقتين المعزولتين.