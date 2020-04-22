الرئيس يشهد افتتاح محطة معالجة مياه صرف المحسمة بالإسماعيلية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتاح محطة معالجة مياه صرف المحسمة في الاسماعيلية.





كما شهد انتهاء حفر نفق الشهيد احمد حمدي 2، وعددا من المشروعات القومية.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأيادي ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.





ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبا ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها اتمام حفر نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.





وأضاف إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.



