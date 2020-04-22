السيسي: "بالعلم والإرادة والإخلاص ربنا هيساعدنا في أي حاجة صعبة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شراء مصر ماكينات حفر كان حلما بعيدًا، معقبًا: "كانوا بيقولوا معقول هنشتري مكن من برة.. بس أنا قولتلهم هنجيب المكن".

وأشار "السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، إلى أن مصر الآن بصدد الانتهاء من 5 أنفاق، وأصبح لدينا خبرة، مضيفا: "أي حاجة صعبة ندخل فيها بفضل الله، وبالعلم، وبالإرادة وبالإخلاص.. ولازم ربنا هيساعدنا وننجح".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح واتمام عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.