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مرأة

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:01 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت داليا مصطفى فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جلد ونسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود أيضا، واتسمت بأنها بسيطة ولا تحمل اى نقوشات أو رسومات، كما كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.

وانتعلت داليا مصطفى فى الصورة حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الاسود، فيما أكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية و البسيطة.

ووضعت داليا مصطفى مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الطويل المنسدله على كتفيها.



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مساء الخير

A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on

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