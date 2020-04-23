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أخبار العالم

رسميا.. ترامب يوقع على قرار تعليق الهجرة إلى أمريكا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا.

وقال ترامب خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده بالاشتراك مع خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "قمت بتوقيع المرسوم الذي سيتم بموجبه تعليق الهجرة لحماية العمالة المتضررة من تفشي فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء كوفيد-19 وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.
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