رسميا.. ترامب يوقع على قرار تعليق الهجرة إلى أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا.





وقال ترامب خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده بالاشتراك مع خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "قمت بتوقيع المرسوم الذي سيتم بموجبه تعليق الهجرة لحماية العمالة المتضررة من تفشي فيروس كورونا".



