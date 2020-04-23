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مرأة

بالبيجامة الحرير.. رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بلوك مختلف

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:42 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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آية التيجي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة بسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت رضوى الشربيني على صورتها ببعض الكلمات، وقالت "لا مانع من كهربه الشعر هكذا اثناء الحظر...يهدها الكورنتينا".

وظهرت رضوى الشربيني، بالبيجامة الحرير، باللون الأبيض، والبينك الفاتح الذي يبرز عن جمالها، وق\د تركت شعرها منسدا عبر اكتافها بتسريحة الكيرلي، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

وأكملت رضوى الشربينى فى وضع الماكياج، حيث انها اعتمدت على الألوان الناعمة مع لمسات رقيقة من الرموش، واحمر للشفاة باللون الروز الهادئ.

ولم تتكلف رضوى الشربيني في ارتداء الأكسسورات، حيث اها اختارت إطلالة بسيطة وناعمة.

وإليسكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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