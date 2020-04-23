في عيد ميلاد فلة الجزائرية.. زواجها من لاعب الزمالك وتورطها بقضية آداب

ولدت ​فى 23 أبريل عام 1961 في العاصمة الفرنسية، باريس.

وإسمها الحقيقي فلة عبابسة، وهي من أسرة فنانين فوالدها عبد الحميد عبابسة كان من الفنانين الذين يؤدون الأغنية الصحراوية الجزائرية، ولها شقيقة تغني العاصمي الجزائري واسمها نعيمة عبابس.

تزوجت فلة الجزائرية للمرة الأولى وهي في عمر الـ16 سنة فقط، وأنجبت من زوجها الأول ابنتها التي اسمتها " سعيدة"، وعاشت معه في المملكة المتحدة حيث كانت تعمل كمغنية في الإذاعات البريطانية.





وعلاقتها بزوجها لم تدم كثيرا فانفصلت عنه وعادت إلى الجزائر وانضمت الى فرقة والدها.



