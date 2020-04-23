في عيد ميلاد فلة الجزائرية.. زواجها من لاعب الزمالك وتورطها بقضية آداب

تحتفل الفنانة فلة الجزائرية بعيد ميلادها الـ 59 والتي ولدت فى 23 أبريل عام 1961 في العاصمة الفرنسية، باريس.
وإسمها الحقيقي فلة عبابسة، وهي من أسرة فنانين فوالدها عبد الحميد عبابسة كان من الفنانين الذين يؤدون الأغنية الصحراوية الجزائرية، ولها شقيقة تغني العاصمي الجزائري واسمها نعيمة عبابس.
تزوجت فلة الجزائرية للمرة الأولى وهي في عمر الـ16 سنة فقط، وأنجبت من زوجها الأول ابنتها التي اسمتها " سعيدة"، وعاشت معه في المملكة المتحدة حيث كانت تعمل كمغنية في الإذاعات البريطانية.
وعلاقتها بزوجها لم تدم كثيرا فانفصلت عنه وعادت إلى الجزائر وانضمت الى فرقة والدها.
ارتبطت بلاعب منتخب الزمالك السابق جمال عبد الحميد، وتزوجت من رجل أعمال كويتي جعلها تبتعد عن الفن نزولا عند رغبته لكن بعد فترة حصلت على الطلاق وعادت إلى الفن لتصدر عام 2001 البوم " تشكرات" الذي حقق لها انتشارا واسعا في العالم العربي.
واعترفت فلة الجزائرية في احدى المقابلات التي قامت بها في بداية العام 2019 انها كانت على علاقة حب مع الفنان الشاب خالد في احدى المراحل من حياتها ووصفته بكلمات جميلة ومن جهته انكر الشاب خالد الموضوع ونشر صورة مع زوجته التي وصفها بأنها حبه الاول والاخير.
في عام 1996 حكم على فلة الجزائرية بالسجن 3 سنوات في مصر، وتم ترحيلها على إثرها لتورطها في قضية "آداب" تحمل رقم 4275 جنح مدينة نصر، ووضع اسمها على لائحة الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد.
حاولت عام 2011 العودة الى مصر، الا أن الوضع كان اصعب مما تخيلت فتم احتجازها في المطار، ورغم محاولاتها في الدخول عبر التحدث مع مسؤولين في دار الأوبرا، لكن لم يستطع احد ان يساعدها في شطب اسمها عن لائحة الممنوعين، من دخول الاراضي المصرية.