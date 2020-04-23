بعد ظهوره بـ شورت.. محمد عبده حديث السوشيال ميديا

تصدّر الفنان محمد عبده، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث جوجل، وتحول إلى حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من منزله وهو يعزف على العود مرتديا شورت.
وأكد الفنان محمد عبده، أنه متأقلم تمامًا مع الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأنه إنسان يفضل الجلوس في المنزل.
وقال: "أنا فى الأصل إنسان بيتوتي ودائمًا أحب أجلس فى البيت، والحاجة الوحيدة اللى نقصاني السفر لأني إنسان بحب السفر".
وأضاف "عبده"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة" ، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أبناءه متواجدين فى العاصمة الفرنسية باريس، ولذلك يحب السفر إليهم، متابعا أنه: "حتى لما بروح باريس بقعد فى البيت".