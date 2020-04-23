بعد ظهوره بـ شورت.. محمد عبده حديث السوشيال ميديا

تصدّر الفنان

، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث جوجل، وتحول إلى حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من منزله وهو يعزف على العود مرتديا شورت.