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رياضة

وكيل تركي يكشف موقف محمد النني من بشكتاش

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف عمر أوزان، أحد وكلاء اللاعبين في تركيا، عن نية نادي بشكتاش بشأن لاعب وسط الفريق المعار من آرسنال، محمد النني.

وقال عمر اوزان في تصريحات لصحيفة "Aksam" التركية هناك نية لدى بشكتاش في تمديد الإعارة لموسم آخر مع محمد النني ولكن المفاوضات بين الناديين هي من ستحسم الأمر.

وتابع الوكيل التركي : "بعد كل الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا، هناك بعض الأمور التي لم تحسم بعد في بشكتاش من بينها محمد النني سواء من جانب آرسنال أو النادي التركي".

وتابع: "محمد النني لاعب صاحب إمكانيات فنية مميزة، جاء في بداية الموسم من آرسنال بدون مقابل ولكنه قدم أداءً مميزًا مع الفريق".

وأضاف: "أعلم أن هناك رغبة من طرف بشكتاش والجهاز الفني بقيادة، سيرجين يالسين، في استمراره بالنادي لموسم آخر، ولكنهم ينتظرون وضوح الصورة وموعد عودة النشاط الكروي من جديد".

وأختتم: "محمد النني لاعب محترف للغاية، وستكون هناك مفاوضات بالفعل بين الناديين لحسم الأمر قبل نهاية فترة إعارته".
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