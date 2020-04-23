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رئيس الوزراء: فتح تراخيص المركبات الجديدة فقط واستمرار خدمة الدليفري

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:36 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح بعض الخدمات الحكومية تدريجيا اعتبارا من الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه تم التوافق على استمرار خدمة التوصيل للمنازل من قبل المطاعم خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأسبوع 

وأوضح  رئيس مجلس الوزراء، أننا نقوم بدراسة سيناريوهات إعادة بعض القطاعات الاقتصادية مثلا قطاع السياحة للعمل خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن فتح جميع المحلات والمراكز التجارية طوال الاسبوع حتى الخامسة مساء.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وتطرق الاجتماع  الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

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