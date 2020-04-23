السيسى يقدم التهنئة لأمير الكويت بحلول شهر رمضان المعظم

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.





جاء ذلك خلال الاتصال التليفوني الذي قام به الرئيس مع العاهل الكويتي اليوم.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن أمير دولة الكويت أعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.





