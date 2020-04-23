AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللهم تقبل صيامنا.. أحمد فتحي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:43 م
احمد فتحى
احمد فتحى
Advertisements
محمد بدران
حرص أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى السابق، على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" .


ونشر فتحى صورة وعلق عليها  قائلا "اللهم رب شهر رمضان الذي نزل فيه القران لتجعله بينات من الرحمة والفرقان فاللهم بارك لنا في هذا الشهر وتقبل صيامنا 🌙".


أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.


وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


وأفادت  دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسعاد يونس تهنئ متابعيها بعد إعلان رؤية هلال رمضان.. شاهد

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان.. شاهد

محمد عواد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.. شاهد

رامي جمال يهنئ متابعيه بشهر رمضان المبارك.. شاهد

رمضان كريم.. ميدو يهنئ المصريين بحلول شهر الصيام

هنادي مهنا تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم

ترشيحاتنا

فتح المحلات كل الأيام ومد الحظر حتى 9 مساء.. مجلس الوزراء يعلن أخبارا سارة للمصريين.. فيديو

أخبار النادي الأهلي: تجديد تعاقد فايلر.. ورحيل نجم القلعة الحمراء.. والسعي للتوقيع لحارس مرمى جديد

أب يواجه مفاجأة مزعجة بعد ترك هاتفه المحمول لطفلته عدة دقائق.. شاهد ما فعلته

مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء وحتى 6 صباحا ..فيديو

الفورمال الأسود.. زوجة ابن ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد الحرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تهنئ جمهورها بهذه الإطلالة

ولا عندها 20 سنة.. شيريهان تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. فيروس كورونا لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية