مفاجأة.. فيروس كورونا لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية

نشر موقع صحيفة daily mail تقريرا أكد فيه العلماء أن فيروس كورونا التاجي لا ينتقل بالعدوى عن طريق العلاقة الزوجية .
وقام العلماء بتحليل عينات من السائل المنوي لـ 34 رجلًا في الصين كانوا قد تم تشخيصهم بأعراض خفيفة من COVID-19 قبل شهر.
وفي نتاذج التحاليل لم يجد العلماء أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر السائل المنوي ، ما يعني أن المرض لن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي سواء للمصاب أو المريض بعد الشفاء .
لكن الخبراء أكدوا أن هذه التحاليل لا تكون نتيجة نهائية خاصة وأنه تم تشخيص ٥ رجال مصابين بالفيروس وكانت لديهم اثار سلبية على الخصية.