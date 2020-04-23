مفاجأة.. فيروس كورونا لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية

نشر موقع صحيفة daily mail تقريرا أكد فيه العلماء أن فيروس كورونا التاجي لا ينتقل بالعدوى عن طريق العلاقة الزوجية .





وقام العلماء بتحليل عينات من السائل المنوي لـ 34 رجلًا في الصين كانوا قد تم تشخيصهم بأعراض خفيفة من COVID-19 قبل شهر.





وفي نتاذج التحاليل لم يجد العلماء أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر السائل المنوي ، ما يعني أن المرض لن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي سواء للمصاب أو المريض بعد الشفاء .



