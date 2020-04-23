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مرأة

مفاجأة.. فيروس كورونا لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشر موقع صحيفة daily mail تقريرا أكد فيه العلماء أن فيروس كورونا التاجي لا ينتقل بالعدوى عن طريق العلاقة الزوجية . 

وقام العلماء بتحليل عينات من السائل المنوي لـ 34 رجلًا في الصين كانوا قد تم تشخيصهم بأعراض خفيفة من COVID-19 قبل شهر. 

وفي نتاذج التحاليل لم يجد العلماء أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر السائل المنوي ، ما يعني أن المرض لن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي سواء للمصاب أو المريض بعد الشفاء . 

لكن الخبراء أكدوا أن هذه التحاليل لا تكون نتيجة نهائية خاصة وأنه تم تشخيص ٥ رجال مصابين بالفيروس وكانت لديهم اثار سلبية على الخصية.
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