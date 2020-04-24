9 نصائح ضرورية لمرضى حساسية الصدر في العاصفة الترابية

تشهد البلاد اليوم عاصفة محملة بالرمال والأتربة على الأنحاء كافة، لذلك كشف الدكتور مجسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض النصائح الضرورية التى لابد من إتباعها لمرضى حساسية الصدر





يعانى مريض حساسية الصدر من التهابات الأنف والشعب الهوائية التى تؤدى إلى تهيج الصدر وصعوبة التنفس والسعلة المستمرة.





-استخدام جهاز الاستنشاق الذي يخفف آلام الصدر والحساسية.

- الابتعاد عن التدخين، أو استنشاقه بكافة أنواعه.

- استخدام الأدوات النظيفة والخالية من الغبار أو الملوثات.

- ومراعاة النظافة في المكان الذي تنام وتجلس به.

- عدم التعرض للجو البارد أو الحار جدًا.

-تناول السوائل الدافئة التي تحتوي على الفيتامينات المفيدة والأعشاب مثل الزعتر واليانسون.

-عدم الخروج من المنزل.

-تحضير تبخيرات من الأعشاب لاستنشاقها، إذ إنها مفيدة جدًا وتشعرك بالراحة، وتخفف السعلة.

-بخاخ الأنف يرافقك دائمًا للقدرة على التنفس والتخفيف من حدة الحساسية.

-تناول خليط من عصير البصل مع العسل



