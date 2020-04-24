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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا لـ٦١٣ حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:02 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
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محمود نوفل
كشف وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر عن تماثل ١١٥ حالة جديدة اليوم للشفاء من فيروس كورونا؛ حيث بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 613 حالة. 

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد بدأت في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع مناطق الكويت.
 
وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.
 
وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2399 حالة.

كما تم تسجيل وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ العمر 41 عامًا من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، مما يرفع حالات الوفاة إلى 14.

 
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