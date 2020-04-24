بلجيكا تعلن إعادة فتح الشركات والمدارس تدريجيا

قررت بلجيكا إعادة فتح الشركات والمدارس تدريجيا بداية من منتصف مايو المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





ويأتي ذلك ضمن إجراءات تتخذها بعض الدول لرفع قيود الحجر الصحي المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





فيما وصل عدد إصابات فيروس كورونا في بلجيكا إلى 44294 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 6679 حالة.





وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 2799642 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم 195114 حالة وفاة.





وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 50954 حالة وفاة.



