محلمتش بإني أكون وزير.. محمد معيط يكشف تفاصيل عن حياته.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية, إنه فخر له أن يكون الوزير ابن الرجل البسيط الذي يكون من أسرة كادحة.

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال حواره التليفزيوني في برنامج " البناؤون" المذاع على قناة "المحور" الفضائية, أنه ارسل رسالة إلى شباب مصر بأن لا يفقدوا الأمل وأنهم يستطيعون تولي المناصب الكبرى إذا أخلصوا في عملهم.

وتابع: أنه لم يتخيل أو يتصور في السابق انه يتولي منصب وزير المالية في يوم من الأيام ولكن العمل والاجتهاد هو الدافع في الوصول.

وأوضح: أنه لم يحلم بمنصب وزير المالية مشيرا الى ان جميع الاحلام يمكن تحقيقها بالإخلاص في العمل.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون لدي الشباب أحلام يريد تحقيقها والعمل عليها بإخلاص واجتهاد, موضحا أن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق جميع الاحلام بسهولة تامة.