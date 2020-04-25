الجمهور يطارد أحمد العوضي.. تفاصيل

بدأت أحداث الحلقة الأولى، بلقطات حقيقية من واقعة استشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين، وانتقلت الأحداث (فلاش فورورد) إلى ما بعد العملية، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية.





وظهرت في الحلقة الأولى لقطات حية أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر له، لتنتقل الأحداث بعدها (فلاش باك) إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية.



