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فن

الجمهور يطارد أحمد العوضي.. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 08:40 ص
أحمد العوضي
أحمد العوضي
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آيه عاطف
تصدر الفنان أحمد العوضي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تجسيده شخصية "عشماوي" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار".

بدأت أحداث الحلقة الأولى، بلقطات حقيقية من واقعة استشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين، وانتقلت الأحداث (فلاش فورورد) إلى ما بعد العملية، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية. 

وظهرت في الحلقة الأولى لقطات حية أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر له، لتنتقل الأحداث بعدها (فلاش باك) إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية. 

وظهر أحمد المنسي (أمير كرارة)، في المسلسل وهو يحاول أن يعدل من سلوك وأفكار هشام عشماوي (أحمد العوضي) بينما يقوم الآخر بالتنسيق مع أعضاء الجماعات الإرهابية لكيفية الخروج من الجيش دون أن يكون له سابقة في ملفه الأمني حتى لا يتم تتبعه. 

يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول قصة حياة أحمد صابر المنسي، ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
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