إبراهيموفيتش: أريد اللعب لأطول فترة ممكن.. وسنعود قريبا للتدريبات في ميلان

أكد السويدي ابراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي تدربه رفقة فريق هاماربي السويدي خلال فترة توقف نشاط كرة القدم في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا .
ويتدرب ابراهيموفيتش وسط لاعبي الفريق حيث يمتلك 25 % من أسهم النادي السويدي ولا تفرض بلاده حظر كامل لقلة عدد المصابين بالوباء العالمي .
وفي تصريحات صحفية لـ ابراهيموفيتش لم يتوقع أحد أن ينقلب العالم وتتوقف الأنشطة في اقل من اسبوعين بسبب فيروس كورونا الاحداث صارت بشكل سريع للغاية .
وأضاف ابراهيموفيتش : لا أفكر في شيء وذلك لـ ارتباطي مع ميلان بعقد ولكني اريد اللعب لأطول فترة ممكنة لا أعلم ان كنت سألعب في السويد ام لا .
واختتم ابراهيموفيتش تصريحاته قائلا : جميع لاعبي ميلان يتدربون بالمنزل لكن انا افضل التدريب مع فريق والتواجد وسط الاجواء ومن المفترض ان نعود للتدريبات مع ميلان في وقت قريب .
جدير بالذكر ان الاتحاد الايطالي قرر استئناف الدورى في نهاية شهر مايو المقبل علي أن تكون عودة اللاعبين للتدريبات يوم 4 من نفس الشهر .