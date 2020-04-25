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رياضة

إبراهيموفيتش: أريد اللعب لأطول فترة ممكن.. وسنعود قريبا للتدريبات في ميلان

السبت 25/أبريل/2020 - 09:53 ص
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
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عبدالله هشام
أكد السويدي ابراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي تدربه رفقة فريق هاماربي السويدي خلال فترة توقف نشاط كرة القدم في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا . 

ويتدرب ابراهيموفيتش وسط لاعبي الفريق حيث يمتلك 25 % من أسهم النادي السويدي ولا تفرض بلاده حظر كامل لقلة عدد المصابين بالوباء العالمي . 

وفي تصريحات صحفية لـ ابراهيموفيتش لم يتوقع أحد أن ينقلب العالم وتتوقف الأنشطة في اقل من اسبوعين بسبب فيروس كورونا الاحداث صارت بشكل سريع للغاية . 

وأضاف ابراهيموفيتش : لا أفكر في شيء وذلك لـ ارتباطي مع ميلان بعقد ولكني اريد اللعب لأطول فترة ممكنة لا أعلم ان كنت سألعب في السويد ام لا . 

واختتم ابراهيموفيتش تصريحاته قائلا : جميع لاعبي ميلان يتدربون بالمنزل لكن انا افضل التدريب مع فريق والتواجد وسط الاجواء  ومن المفترض ان نعود للتدريبات مع ميلان في وقت قريب . 

جدير بالذكر ان الاتحاد الايطالي قرر استئناف الدورى في نهاية شهر مايو المقبل علي أن تكون عودة اللاعبين للتدريبات يوم 4 من نفس الشهر .
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