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مرأة

طريقة عمل عصير التمر هندى خطوة بـ خطوة

السبت 25/أبريل/2020 - 08:30 م
التمر الهندي
التمر الهندي
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نهى هجرس

يفضل العديد من الأشخاص التنوع فى المشروبات فى شهر رمضان، كما يميل البعض منهم إلى المشروبات التقليدية مثل العرق سوس،والتمر الهندى.

ونقدم لكم طريقة عمل التمر هندى بخطوات بسيطة فى المنزل.

المقادير لعمل التمر الهندى

كوب من التمر هندي 
8 أكواب ماء 
ملعقة كبير من ماء الورد 
سكر حسب الرغبة

- طريقة التحضير 
1- يوضع التمر هندي في قدر عميق و يوضع عليه الماء حتى يغطى التمر كليًا و يترك على النار حتى يغلي. 

2- يترك حتى يبرد و يوضع بالثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. 

3- بعد ذلك نمرر الخليط من خلال المنخل حتى ينزل الشراب و تبقى النواة و الأعواد و يتم عصرها جيدًا حتى ينزل الخليط بدون شوائب، يضاف إليه ماء الورد و يحلى بالسكر. 

4- يمكن إضافة مكعبات الثلج عند التقديم.
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