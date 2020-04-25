أخبار التعليم.. تخصيص مبنى الجراحة في مستشفى بنها الجامعي لعزل مصابى كورونا.. #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:طلاب جامعة حلوان يواصلون حصد مراكز متقدمة في مهرجان إبداع 8#الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العاليتعليم بورسعيد: ستظل سيناء فى وجدان الأجيال المتعاقبة رمزا للصمود والتضحيةرئيس جامعة حلوان: سيتم تطبيق منظومة تقييم طلاب النقل على نظام الساعات المعتمدةجامعة المنصورة تهنئ المصريين بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناءدفن أول شهيد بـ كورونا من العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة.. تفاصيلعميدة فنون تطبيقية حلوان: أنتجنا 5000 ماسك طبىرئيس جامعة سوهاج يتابع نسب التنفيذ بالمشروعات الإنشائية بالحرم الجديدكلية الاقتصاد المنزلي بـ حلوان تشارك في مبادرة "الجامعة معاك".. صورتخصيص مبنى الجراحة في مستشفى بنها الجامعي لعزل مصابى كورونا