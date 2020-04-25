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تعليم

أخبار التعليم.. تخصيص مبنى الجراحة في مستشفى بنها الجامعي لعزل مصابى كورونا.. #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي

السبت 25/أبريل/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:













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