عدالة ومساندة تهنئ الشعب المصري وقواته المسلحة بالذكرى 38 لتحرير سيناء

وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان ؛ أستاذ القانون الجنائي ؛ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى قادة وضباط وكافة رجال القوات المسلحة ؛ وإلى الشعب المصري العظيم ؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الثامنة والثلاثين .

وقالت المستشارة هالة عثمان ؛ رئيس مجلس أمناء المؤسسة ؛ أن ذكرى تحرير سيناء ستظل راسخة في قلوب وأذهان العالم لما قامت به العسكرية المصرية من دور بطولي في تحرير الأرض والعرض ؛ وكذا الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أنه خلف قواته المسلحة وقيادته السياسية ؛ وأنه مدرك للتحديات الجسام التي يمر بها وطننا الغالي مصر .

وثمن بيان المؤسسة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وسلامة أراضيه متشابكة في ذلك مع الأدوار التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية للعمل على استكمال المسيرة لبناء الدولة الديمقراطية العصرية.