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فن

ولاد إمبابة الحلقة 3 .. مصطفى أبو سريع يعتدي بالضرب على سعد الصغير

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:52 ص
ولاد امبابة
ولاد امبابة
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أحمد إبراهيم
شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد إمبابة تطورا جديدا، حيث استطاع كل من مصطفى أبو سريع وسعد الصغير وعمرو رمزى الهرب بعد خطفهم في الفرح الشعبي. 


واعتدى مصطفى أبو سريع على سعد الصغير ليتفادى مشاجرتهما مع صاحب الشقة التي من المقرر أن يقوم بدهانها سعد، إلا أنه تقاعس عن مهمته. 


وفي المقابل تهرب إمبابة التي تقوم بدورها فريدة سيف النصر من منزلها وتحاول ابنتها شمس ان تعيدها إلى المنزل خاصة أنها تعانى من اضطراب نفسى. 


وفي مشهد ساخر يجبر صاحب الشقة الأشقاء الثلاثة على دهان الشقة وفي الخلفية موسيقى اغنية فيلم نحن لا نزرع الشوك للفنانة الراحلة شادية.
 

مسلسل ولاد امبابة يقوم ببطولته سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وشمس وفريدة سيف النصر. 
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