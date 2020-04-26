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حوادث

نادي القضاة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:51 ص
نادي القضاة
نادي القضاة
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عمرو خليفة - جودت عيد
قدم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم  بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء  الحبيبة.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر.

وقال النادي في بيانه: «عيد تحرير سيناء وهي الذكرى  التي  نستحضر  فيها كل معاني الإيثار والفداء والتي جسدت فيها  العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة»، وأضاف: «أضحت الدليل الدامغ الذي  سجله التاريخ  العسكري على صلابة جيش مصر الباسل، وعلى تضحياته العظيمة التي يقدمها من أجل  رفعة مصر وسلامة أراضيها  ووفاء رجاله الأبرار وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التي كلفهم شعب مصر العظيم بها في حماية الوطن وسلامة أراضيه، وصون مقدساته».

وتابع النادي: «مقدرين لهذا الجيل العظيم  من رجال القوات المسلحة، إنجاز النصر الذي  حققوه  وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها خفاقة  بالعزة والكرامة الوطنية»، وأضاف: «وستظل هذه الذكرى  دائما مصدر فخر ، وإلهام للشعب المصري  نستشرف  بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد ،داعين الله أن تظل قواتنا الباسلة بخير وقوة وعزة أبد الدهر.. حفظ الله مصر وجعلها أمنا أمانا واستقرارا ورخاء».
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