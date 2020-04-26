AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب إعلان قطونيل.. نجيب ساويرس يثير الجدل عبر تويتر

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


 وقال نجيب ساويرس: "أنا شفت الإعلان مفهوش حاجة؟؟!! شركة بتبيع بوكسرات هتقول إيه يعنى؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل ناس هايفة".


جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحقق اليوم فى المخالفات التى جاءت بإعلان قطونيل الذى يعرض خلال شهر رمضان.


وقال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة لشكاوى بالمجلس، ستعقد اجتماعًا لها اليوم للتحقيق فيما تم رصده من مخالفات بإعلان شركة قطونيل الرمضاني والذي يُبث على القنوات الفضائية.


 وشدّد الصالحى على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد حرصه على ضرورة احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة أو خادشة تضر بالمجتمع.


 وحول العقوبات المتوقعة فى حال ثبوت المخالفات بالإعلان قال مصدر مسئول لـ "صدى البلد"، فور الانتهاء من التحقيقات من خلال اللجان المختصة بالمجلس الأعلى سيتم إصدار قرار، مشيرا إلى أن العقوبة المتوقعة وقف بث الإعلان على جميع القنوات لحين الانتهاء من حذف المشاهد المخالفة.

    انا شفت الاعلان مفهوش حاجة !!؟؟شركة بتبيع بوكسرات هتقول ايه يعنى ؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل ..😂😂😂😂 ناس هايفه https://t.co/3200i6xVIy
    — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2020


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خدشهم الحياء.. أبطال إعلان قطونيل مهددون بالحبس والغرامة

أول تعليق من المجلس الأعلي للإعلام عن إعلان قطونيل

الحبس 6 أشهر وغرامات.. تشريعية النواب تتدخل لوقف إعلان قطونيل

أول تعليق على إعلان قطونيل.. الأعلى للإعلام يتصدى للمخالفات التلفزيونية.. ولجنة الشكاوى تناقش التجاوزات وتؤكد: نطبق معايير تضمن احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة

الأعلى للإعلام: مسلسل الاختيار الأعلى مشاهدات فى الدراما الرمضانية

دراما رمضان تحت الميكروسكوب .. فريق عمل للرصد والمتابعة يوميا .. ومسلسل الاختيار يحقق أعلى المشاهدات فى الحلقة الأولى.. وفحص إعلان قطونيل

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر عبير صبري وسبب طرد والدتها لها

داعية شهير يحث على مشاهدة مسلسل الاختيار

ارتفاع كبير.. روسيا تسجل6361 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

أول تعليق رسمي من بريطانيا على تقارير وفاة زعيم كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة

تحت شعار لا تراجع.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستكمال الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور