بسبب إعلان قطونيل.. نجيب ساويرس يثير الجدل عبر تويتر

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال نجيب ساويرس: "أنا شفت الإعلان مفهوش حاجة؟؟!! شركة بتبيع بوكسرات هتقول إيه يعنى؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل ناس هايفة".





جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحقق اليوم فى المخالفات التى جاءت بإعلان قطونيل الذى يعرض خلال شهر رمضان.





وقال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة لشكاوى بالمجلس، ستعقد اجتماعًا لها اليوم للتحقيق فيما تم رصده من مخالفات بإعلان شركة قطونيل الرمضاني والذي يُبث على القنوات الفضائية.





وشدّد الصالحى على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد حرصه على ضرورة احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة أو خادشة تضر بالمجتمع.





وحول العقوبات المتوقعة فى حال ثبوت المخالفات بالإعلان قال مصدر مسئول لـ "صدى البلد"، فور الانتهاء من التحقيقات من خلال اللجان المختصة بالمجلس الأعلى سيتم إصدار قرار، مشيرا إلى أن العقوبة المتوقعة وقف بث الإعلان على جميع القنوات لحين الانتهاء من حذف المشاهد المخالفة.



انا شفت الاعلان مفهوش حاجة !!؟؟شركة بتبيع بوكسرات هتقول ايه يعنى ؟ ما تمشيش عريان البس قطونيل ..😂😂😂😂 ناس هايفه https://t.co/3200i6xVIy

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2020





