الثقافة عن قرب.. فنون أبو ظبي يعلن برنامج عروض رمضان أونلاين

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامج عروضه الأدائية والفنية التي سيقدمها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن سلسلة العروض الافتراضية الأرشيفية "لنعيد تواصلنا"، وذلك بالشراكة مع مبادرة البردة التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات، وهي منصة تحتفي بالفنون والثقافة الإسلامية.





ويأتي تنظيم عروض "لنعيد تواصلنا" خلال شهر رمضان كجزء من احتفاء مركز الفنون بالذكرى السنوية الخامسة منذ تأسيسه، والتي سيتم تقديمها للجمهور عبر منصة البث الإلكترونية الخاصة بالمركز، لتتضمن أربعة عروض أرشيفية تعزز روح التأمل والتفكر بروحانية الشهر الفضيل.





وتبدأ العروض التي سيجري بثها كل يوم أربعاء، ليحتفي البرنامج بالفنون الإسلامية المعاصرة التي يقدمها مهرجان البردة، إلى جانب عروض أدائية إضافية، تراعي أوقات عرضها مختلف المناطق الزمنية الأخرى، ليتمكن الجمهور على مستوى العالم من متابعتها.





وتسعى سلسلة "لنعيد تواصلنا" وبرنامجها خلال شهر رمضان المبارك إلى مواصلة مساعي مركز الفنون نحو تشجيع التواصل بين الناس، وتعزيز الإبداع والحوار الثقافي المنفتح خلال فترة الالتزام بالبقاء في المنزل، حيث يتيح المركز للمهتمين من جميع أنحاء العالم فرصة متابعة العروض عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بالإضافة إلى الجلسات النقاشية المباشرة بين الفنانين والجمهور حول العروض والأعمال الفنية المشاركة.





وقال الشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة: "يسعدنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي في تقديم محتوى البردة والمتمثل في مجموعة من الفنون الادائية الإسلامية للجمهور عبر المنصات الرقمية في شهر رمضان المبارك. إن التكاتف والتعاضد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البشرية عامل رئيس لضمان الاستمتاع بالفن والثقافة باعتبارها وسيلة للتواصل بين الناس وكجزء من التزامنا تجاه المجتمع بتقديم قيمة مضافة لهم أثناء بقائهم في منازلهم. إن الفن الإسلامي قريب من قلوبنا، وجزء من ثقافتنا وتراثنا، وفي شهر رمضان نعيش أجواء روحانية مع جمال الفنون الإسلامية التي تعكس تنوعها وحيويتها وقدرتها على التجدد والإبداع من خلال ما سنقدمه لهم على المنصات الرقمية بالتعاون مع نيويورك أبوظبي".





من جهته، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: "نثمن الشراكة التي تجمعنا مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مبادرتهم #الثقافة_عن_قرب، والتي تشجع المجتمع على البقاء في المنزل حفاظًا على الصحة العامة، مع تقدير الدور المهم الذي يمكن للفنون أن تلعبه في تعزيز الإحساس الفني عبر التواصل وإثراء المعاني".





وأضاف براغين: "تقدم هذه السلسلة على مدى شهر عروضًا تأملية عميقة يمكن أن تصل إلى منازل الناس وقلوبهم بما ينسجم مع روح شهر رمضان المبارك، حيث تركز العروض التي اخترناها من أرشيفنا على الروحانيات والتأملات، ولكن في الوقت ذاته، تتضمن بعض الخيارات غير المتوقعة والمصممة لمناقشة القضايا الاجتماعية، مثل مسؤوليتنا تجاه البيئة، حيث أتاحت برامجنا عبر الإنترنت، إمكانية وصول مركز الفنون إلى جماهير جديدة وإلهامهم".





ويتضمن برنامج سلسلة "لنعيد تواصلنا" خلال شهر رمضان المبارك مهرجان البردة – الأربعاء، 29 أبريل. و يحتفي مهرجان البردة بالفنون الإسلامية المعاصرة، حيث يقدم عروضًا لأربعة فنانين استثنائيين: "المالد الإماراتي" مع الفنان كريم جباري من تونس، و"بيت العود" من الإمارات، والفنانين يوسف ياسين من الكويت ووفاء عماد (أم كلثوم الجديدة) من مصر، وفرقة "كايرو ستيبس" الموسيقية العالمية من مصر وألمانيا.





ويعكس نمو المهرجان على مدى السنوات الـ 15 الماضية طموحه في جمع المهتمين والخبراء والاحتفاء بالتنوع الفني الإسلامي، وذلك من خلال جائزة البردة، التي عززت من تواصل دولة الإمارات مع المجتمعات الفنية في 19 دولة، واكتسبت حضورًا وتقديرًا لتكون وجهة للفنانين الإسلاميين المعاصرين من الدول العربية.





كما تقدم فرقة نيك بارتش "موبايل": "طقوس الموسيقي المتناغمة" في أبوظبي – الأربعاء، 6 مايو. و يضم العرض أكثر من ست ساعات لأبرز فقرات الأداء متعددة الوسائط بعنوان "طقوس الموسيقي المتناغمة"، الذي يمتد في الواقع لأكثر من 27 ساعة، وهو من تقديم فرقة "موبايل" الرباعية. كما سيتضمن العرض أيضًا جلسة نقاش تفاعلية مباشرة لمدة 30 دقيقة مع الفنانين.





يقوم نيك بارتش، الذي قدم في مركز الفنون عرضه في 2016، بنسج قوام موسيقي من الجاز والفانك والموسيقى الجديدة والبساطة مع الطقوس والموسيقى المقدسة، وكلف مركز الفنون الفرقة بإطلاق موسمهم الثاني. ويطور "موبايل" مفاهيم موسيقية متكاملة في إطار طقوسي مع إعداد وسائط متعددة للمساحة المحيطة.





تضم فرقة نيك بارتش "موبايل" كلًا من: نيك بارتش (البيانو) كاسبار راست (الطبول، وأدوات القرع) شا، الكلارينت (الباس، وألتو ساكس) نيكولا ستوكر (الطبول، وأدوات القرع المنغم) دانيال إيتون (التصميم البصري) وستظهر الشاعرة الإماراتية عفراء عتيق كضيف خلال العرض.

كما يقدم فتحي سلامة والشيخ محمود تهامي: التصوف مقابل الحداثة، الأربعاء، 20 مايو. و يتعاون فتحي سلامة، الفائز العربي الوحيد بجائزة جرامي، مع المطرب الصوفي المصري الملهم محمود تهامي، في عرض فني استثنائي يليه جلسة نقاش تفاعلية مباشرة.





عُرض العرض الأول للوحة الفنية "الصوفية مقابل الحداثة" في الإمارات للجمهور الذي تم بيعه بالكامل في سبتمبر 2019، حيث جمع أصوات وإيقاعات الترانيم الصوفية التقليدية والجاز المصري المعاصر معًا بتناغم فريد بين الأصوات العربية.





ويعتبر سلامة مؤلفا وموزعا وموسيقيا مصريا، معروف بأعماله في القاهرة خلال الثمانينيات، وشخصية محورية في إحياء الموسيقى التقليدية المصرية، ويشتهر بفرقته "شرقيات"، التي أدت أكثر من ألفي عرض في أكثر مهرجانات الجاز المرموقة في العالم، والشيخ محمود تهامي عازف مشهور في مصر والعالم وهو نجل المنشد الشيخ ياسين التهامي، حيث تلقى تدريبه الموسيقي تحت إشراف والده والشيخ العريف بالله.

ويدعم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي مبادرة #الثقافة_عن_قرب، في ظل الظروف العالمية التي تفرض تحديات كبيرة على الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت العديد من الجهات والمؤسسات والمتاحف الثقافية إلى الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات مبادرة #الثقافة_عن_قرب والتي تدعم مساعيها المستمرة لتعزيز ودعم المواهب الإبداعية المحلية.







وانطلقت المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتيح للمساحات الإبداعية مواصلة حضورها في برامج حيوية، ولكن مع إعادة التفكير في طرق إيصالها للجمهور على مستوى العالم عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.



