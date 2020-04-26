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فن

غادة عبد الرازق ضيفة "إغلب السقا".. اليوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على ثالث حلقات برنامج "إغلب السقا"، لتنافس الفنان أحمد السقا في مجموعة من الألعاب.

البرنامج يعرض يوميا خلال شهر رمضان على mbc مصر في تمام السابعة مساء، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل الحلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى وجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه النجمة رزان مغربي.
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