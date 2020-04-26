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في 5 دقائق .. طريقة تحضير الكركديه البارد بخطوات سهلة

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:59 م
طريقة عمل الكركدية
طريقة عمل الكركدية
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نهى هجرس
الكركدية من أشهر المشروبات الرمضانية، ويحتوي على الكثير من العناصر المميزة واللازمة للجسم، خاصة أثناء الصيام في شهر رمضان، حيث يعوض النقص في سوائل الجسم.

ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكركدية البارد :

المقادير لعمل الكركدية البارد
2 كوب من أوراق الكركديه.
لتر من الماء.
سكر حسب الرغبة.

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الطريقة لتحضير الكركدية البارد
يتم إحضار أوراق الكركديه ووضعها في إناء كبير ويصب عليه الماء.
يتم ترك الكركديه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.
نصفي الكركديه السائل من الأوراق، ونضيف إليه السكر، ويقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.
يوضع بالثلاجة حتى يصبح باردًا، ويصب بالأكواب وبالهناء والشفاء.
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