رمضان عبد المعز: هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان المنان ينظر له الله ولا يكلمه، مشيرا إلى أن المنان هو من يعطى الناس صدقات ويتحدث عنها.





وأضاف رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "أما الرياء هو أن يتعمد أن يراه الناس وهو يتصدق، فكل هؤلا لهم ويل من الله سبحانه وتعالى".











قال تعالى "إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" (البقرة: 174)







وهؤلاء هم أشدّ الناس عذابًا، فقد جمعوا المساوئ كلّها، وقد جاء هذا الوصف في حقّ أولي العلم من أهل الكتاب: أحبارًا ورهبانًا، كما جاءت كذلك في حق من يكتمه من علماء أمة الإسلام، والآية في الأصل تنزّلت في حقّ من كتموا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ونبوته مع علمهم بصدقه، طلبًا منهم لعرضٍ من الدنيا خسيس، ومع ذلك فعموم الآية يشمل كلّ من انطبق عليه وصف كتمان العلم، وفي ذلك يقول الله عز وجل: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} (البقرة:174)، يقول البغوي: "لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ، ولا يزكيهم، أي: لا يطهرهم من دنس الذنوب والخطايا، ولهم عذاب أليم.









