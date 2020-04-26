AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 47 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:33 م
إزالة 47 حالة تعدي
إزالة 47 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
Advertisements
يوسف رجب
أسفرت حملات إزالة التعديات التي شنتها الوحدات المحلية بمحافظة قنا، لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات مديرية أمن قنا، عن إزالة 47 حالة تعدي.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت خلال امس واليوم في إزالة 10 حالات تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي وابوتشت وفرشوط بمساحة اجمالية  4376 متر مربع.

وأضاف عبدالباقي، أنه تم إزالة 37 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط والوقف بمساحة إجمالية فدان واحد و13 قيراط و23 سهم.  

وأشار عبدالباقي، إلي أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي وحتي الآن  بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 253حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 220221 متر مربع، و26 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 15 فدان و16 قيراط و3 أسهم، و500 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 24 فدان و17 سهم و 75 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9460 متر مربع.

من جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

اقرأ أيضًا..

إزالة 47 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا
إزالة 47 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا
إزالة 47 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا

إزالة 29 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

حق الشعب.. استرداد 7 أفدنة و2240 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة 66 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قنا

حق الشعب.. إزالة 38 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية في قنا

ترشيحاتنا

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

سيتم الإبلاغ عنهم فورًا.. عقاب رادع في الصين لمن يعطس أو يكح دون منديل

بعد واقعة الثعبان والزمالك.. عيد عبد الملك يرد على معلول

الزواج قبل شهر رمضان.. عادات غريبة في بوركينا فاسو خلال شهر الصيام

الصين في انتظار موجة ثانية شرسة من وباء كورونا

ارتفاع كبير.. روسيا تسجل6361 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح مدة تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد

بالجلد الأسود .. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها