إزالة 47 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

أسفرت حملات إزالة التعديات التي شنتها الوحدات المحلية بمحافظة قنا، لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات مديرية أمن قنا، عن إزالة 47 حالة تعدي.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت خلال امس واليوم في إزالة 10 حالات تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي وابوتشت وفرشوط بمساحة اجمالية 4376 متر مربع.





وأضاف عبدالباقي، أنه تم إزالة 37 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط والوقف بمساحة إجمالية فدان واحد و13 قيراط و23 سهم.





وأشار عبدالباقي، إلي أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 253حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 220221 متر مربع، و26 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 15 فدان و16 قيراط و3 أسهم، و500 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 24 فدان و17 سهم و 75 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9460 متر مربع.





من جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.



