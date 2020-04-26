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رئيس التحرير
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مرأة

7 أعشاب لعلاج الغازات والانتفاخ بعد الإفطار في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعاني كثير من الأشخاص، الشعور بعدم الراحة في البطن ، ويصاحب ذلك انتفاخ في البطن ، تقلصات ، تجشؤ ، ألم ، إسهال وصعوبة في التنفس ، وتوجد عدة أسباب لهذه  الحالة ومنها تراكم الغازات ، الإمساك ، القرح الهضمية ، فقدان الشهية ، التدخين ، احتباس الماء ، عسر الهضم ، الإفراط في تناول الأطعمة ،  انقطاع الطمث ، أعراض ما قبل  الحيض.

لذا قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، الأعشاب المستخدمه لعلاج غازات وإنتفاخات المعدة التى يمكنك تناولها بعد الافطار في رمضان.

1- الكراوية
هو نبات شتوي يزرع في معظم أنحاء العالم يحتوي على مواد فعاله مثل الليمونين والتي تفيد في حالات الإمساك والغازات، لذلك يعتبر من المواد الملينة والمفيدة في عمليات الهضم ، مهديء ، مضاد للتقلصات وطارد للغازات.

--> طريقة الاستخدام :
تنقع بذور الكراوية بمعدل 2 ملعقة صغيره لكل كوب ماء مغلى ،و يغطى ويترك بعد ذلك لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب، أما بالنسبة للجرعة فهي بمعدل كوب واحد يوميا .

2- القرفة أو الدارصيني 
 تحتوي على مادة التانين القابضة ممزوجة بالنشا وأوكسالات الكالسيوم وتحتوي أيضآ على زيوت طيارة تكسبها خصائص علاجية مهمة ومفيدة في علاج الإسهال ، عسر الهضم ، فقدان الشهية ، نزلات البرد والإنفلونزا ، الغثيان والقيء ، تقوية عضلات القلب ، الروماتيزم المفصلي ، وقتل الجراثيم وتقوية مناعة الجسم.

--> طريقة الاستخدام: 
تنقع 1ملعقة من مسحوق القرفة في كوب ماء مغلي، ثم يشرب المنقوع، ويكون تناول مشروب القرفة بكميات بسيطة في البداية لإدراك مدى تقبل الجسم لها.
ملاحظة: لا ينصح به للحوامل فقد تظهر بعض الحساسية وقد يضرها .

3- النعناع
يحتوي على مواد المنثون والليمونين، لذلك فهي مفيد في علاج تهدئة الأعصاب الملساء المبطنة لجدار المعدة والأمعاء لذلك يكون مضاد للمغص والتقلصات ، طارد للغازات ، تنشيط المعده والهضم ، ويعمل على إدرار البول ويزيد من إفرازات الكبد لذلك وجب لايستعمل من المريض يالذي يعاني من إلتهاب المراره.

--> طريقة الاستخدام 
▪منقوع النعناع: 
تنقع الأوراق والأعضاء الزهريه في الماء المغلى بمعدل 2 إلى 3 ملاعق لكل كوب ماء ويترك من 10 دقائق الى ربع ساعه ، ثم يتم شرب كوب ونصف يومآ ولمدة لا تتجاوز ال 8 أسابيع، ويمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الحاجه.
▪مغلي النعناع: 
تغلى الأوراق في الماء بنفس المعدل السابق ولكن لفترة وجيزة ثم يبرد ويشرب، أو يشرب ساخنآ .

4- اليانسون
يحتوي على مادة الأنيثول، لذلك من فوائده علاج الغثيان والمغص ، طارد للغازات ، منع تقلصات الجهاز الهضمي ، زيادة إدرار حليب الأم المرضعة ، تقوية المبايض . 
--> طريقة الاستخدام 
▪ منقوع اليانسون:
تنقع 1 ملعقة من بذور اليانسون  لكل كوب من الماء الساخن وذلك لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب بمعدل كوب يوميآ.
▪ مغلي اليانسون:
 تضاف 1 ملعقة من مسحوق بذور اليانسون إلى فنجان ماء مغلي ثم يشرب دافئآ مع مراعاة تغطية الكوب إذا ترك فترة من الوقت حتى لا تتطاير المواد المفيدة منه. 
ملاحظه مهمه للرجال: الإفراط الإكثار من شرب اليانسون يقلل من القدرة الجنسية.

5- بذور الشمر 
تعتبر من أكثر الأعشاب الفعالة في علاج مشكلات الهضم مثل الغازات والإنتفاخ ، حيث تعمل على التخلص من الريح وتدر البول ، كما تساعد على تخفيف الألم والانتفاخ ، فهي تحتوي على مواد مضادة للميكروبات
--> طريقة الإستخدام : 
يمكن مضغ كمية قليلة من بذور الشمر بعد الوجبات ، أو إضافة ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من  الماء الساخن ويترك لمدة 5-10 دقائق مع تغطيته ، ثم يصفى ويتم تناوله مرتين أو 3 مرات يوميا .

6- البابونج “الكاموميل ” : 
يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات ، والتي تساعد على تخفيف حرقة المعدة والتخلص من الإنتفاخ .
--> طريقة الاستخدام  : 
يضاف الماء المغلي إلى كوب به ملعقة من زهور البابونج ، ويترك لمدة 10 دقائق مع تغطيته ، ثم يصفى ويشرب ، يمكن تناول 2-3 اكواب يوميا بين الوجبات .

7- الزنجبيل 
يحتوي على  مجموعة من المواد النشطة ، ومنها الجنجيرويل والشجول ، والتي تساعد على تخفيف التهاب الأمعاء وتهدئة تشنجات عضلات المعدة ، ولذلك يعد من أفضل الأعشاب الآمنة في علاج الانتفاخ والغازات .
 طريقة الاستخدام  :
 توضع 3 شرائح من الزنجبيل الطازج أو ربع ملعقه صغيره من الزنجبيل الجاف في كوب ويضاف إليهم الماء الساخن ، ويغطى ويترك حوالي 10 دقائق ، يمكنك أن تضيف إليه قليل من عصير الليمون ، ويتم تناوله 3 مرات يوميا .
كما  يمكن إضافة الزنجيل المبشور إلى  الوجبات أو المسحوق المجفف للطعام ، والجرعات الآمنة  من الزنجبيل للأشخاص البالغين ، 0.25 -1 جرام  خلال اليوم .

--> نصائح أخرى سريعة لعلاج الإنتفاخ والغازات: 

1-التقليل من تناول البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص .
2-التقليل من تناول المخللات والمقليات ، واللحوم الدسمة .
3-التقليل من تناول الفجل والجرجير . 
4- عدم تناول المشروبات الغازية .

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