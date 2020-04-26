7 أعشاب لعلاج الغازات والانتفاخ بعد الإفطار في رمضان

يعاني كثير من الأشخاص، الشعور بعدم الراحة في البطن ، ويصاحب ذلك انتفاخ في البطن ، تقلصات ، تجشؤ ، ألم ، إسهال وصعوبة في التنفس ، وتوجد عدة أسباب لهذه الحالة ومنها تراكم الغازات ، الإمساك ، القرح الهضمية ، فقدان الشهية ، التدخين ، احتباس الماء ، عسر الهضم ، الإفراط في تناول الأطعمة ، انقطاع الطمث ، أعراض ما قبل الحيض.





لذا قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، الأعشاب المستخدمه لعلاج غازات وإنتفاخات المعدة التى يمكنك تناولها بعد الافطار في رمضان.





1- الكراوية

هو نبات شتوي يزرع في معظم أنحاء العالم يحتوي على مواد فعاله مثل الليمونين والتي تفيد في حالات الإمساك والغازات، لذلك يعتبر من المواد الملينة والمفيدة في عمليات الهضم ، مهديء ، مضاد للتقلصات وطارد للغازات.





--> طريقة الاستخدام :

تنقع بذور الكراوية بمعدل 2 ملعقة صغيره لكل كوب ماء مغلى ،و يغطى ويترك بعد ذلك لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب، أما بالنسبة للجرعة فهي بمعدل كوب واحد يوميا .





2- القرفة أو الدارصيني

تحتوي على مادة التانين القابضة ممزوجة بالنشا وأوكسالات الكالسيوم وتحتوي أيضآ على زيوت طيارة تكسبها خصائص علاجية مهمة ومفيدة في علاج الإسهال ، عسر الهضم ، فقدان الشهية ، نزلات البرد والإنفلونزا ، الغثيان والقيء ، تقوية عضلات القلب ، الروماتيزم المفصلي ، وقتل الجراثيم وتقوية مناعة الجسم.





--> طريقة الاستخدام:

تنقع 1ملعقة من مسحوق القرفة في كوب ماء مغلي، ثم يشرب المنقوع، ويكون تناول مشروب القرفة بكميات بسيطة في البداية لإدراك مدى تقبل الجسم لها.

ملاحظة: لا ينصح به للحوامل فقد تظهر بعض الحساسية وقد يضرها .





3- النعناع

يحتوي على مواد المنثون والليمونين، لذلك فهي مفيد في علاج تهدئة الأعصاب الملساء المبطنة لجدار المعدة والأمعاء لذلك يكون مضاد للمغص والتقلصات ، طارد للغازات ، تنشيط المعده والهضم ، ويعمل على إدرار البول ويزيد من إفرازات الكبد لذلك وجب لايستعمل من المريض يالذي يعاني من إلتهاب المراره.





--> طريقة الاستخدام

▪منقوع النعناع:

تنقع الأوراق والأعضاء الزهريه في الماء المغلى بمعدل 2 إلى 3 ملاعق لكل كوب ماء ويترك من 10 دقائق الى ربع ساعه ، ثم يتم شرب كوب ونصف يومآ ولمدة لا تتجاوز ال 8 أسابيع، ويمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الحاجه.

▪مغلي النعناع:

تغلى الأوراق في الماء بنفس المعدل السابق ولكن لفترة وجيزة ثم يبرد ويشرب، أو يشرب ساخنآ .





4- اليانسون

يحتوي على مادة الأنيثول، لذلك من فوائده علاج الغثيان والمغص ، طارد للغازات ، منع تقلصات الجهاز الهضمي ، زيادة إدرار حليب الأم المرضعة ، تقوية المبايض .

--> طريقة الاستخدام

▪ منقوع اليانسون:

تنقع 1 ملعقة من بذور اليانسون لكل كوب من الماء الساخن وذلك لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب بمعدل كوب يوميآ.

▪ مغلي اليانسون:

تضاف 1 ملعقة من مسحوق بذور اليانسون إلى فنجان ماء مغلي ثم يشرب دافئآ مع مراعاة تغطية الكوب إذا ترك فترة من الوقت حتى لا تتطاير المواد المفيدة منه.

ملاحظه مهمه للرجال: الإفراط الإكثار من شرب اليانسون يقلل من القدرة الجنسية.





5- بذور الشمر

تعتبر من أكثر الأعشاب الفعالة في علاج مشكلات الهضم مثل الغازات والإنتفاخ ، حيث تعمل على التخلص من الريح وتدر البول ، كما تساعد على تخفيف الألم والانتفاخ ، فهي تحتوي على مواد مضادة للميكروبات

--> طريقة الإستخدام :

يمكن مضغ كمية قليلة من بذور الشمر بعد الوجبات ، أو إضافة ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء الساخن ويترك لمدة 5-10 دقائق مع تغطيته ، ثم يصفى ويتم تناوله مرتين أو 3 مرات يوميا .





6- البابونج “الكاموميل ” :

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات ، والتي تساعد على تخفيف حرقة المعدة والتخلص من الإنتفاخ .

--> طريقة الاستخدام :

يضاف الماء المغلي إلى كوب به ملعقة من زهور البابونج ، ويترك لمدة 10 دقائق مع تغطيته ، ثم يصفى ويشرب ، يمكن تناول 2-3 اكواب يوميا بين الوجبات .





7- الزنجبيل

يحتوي على مجموعة من المواد النشطة ، ومنها الجنجيرويل والشجول ، والتي تساعد على تخفيف التهاب الأمعاء وتهدئة تشنجات عضلات المعدة ، ولذلك يعد من أفضل الأعشاب الآمنة في علاج الانتفاخ والغازات .

طريقة الاستخدام :

توضع 3 شرائح من الزنجبيل الطازج أو ربع ملعقه صغيره من الزنجبيل الجاف في كوب ويضاف إليهم الماء الساخن ، ويغطى ويترك حوالي 10 دقائق ، يمكنك أن تضيف إليه قليل من عصير الليمون ، ويتم تناوله 3 مرات يوميا .

كما يمكن إضافة الزنجيل المبشور إلى الوجبات أو المسحوق المجفف للطعام ، والجرعات الآمنة من الزنجبيل للأشخاص البالغين ، 0.25 -1 جرام خلال اليوم .





--> نصائح أخرى سريعة لعلاج الإنتفاخ والغازات:





1-التقليل من تناول البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص .

2-التقليل من تناول المخللات والمقليات ، واللحوم الدسمة .

3-التقليل من تناول الفجل والجرجير .

4- عدم تناول المشروبات الغازية .



