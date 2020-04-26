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مرأة

تناوله يوميا في رمضان.. التمر الهندي الطبيعي بديل الفياجرا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد التمر الهندي الطبيعي من افضل مشروبات رمضان التي يمكن ان نعتمد عليها في الشهر الكريم، واشار المعالج بالاعشاب والطب البديل جمال سالم ان التمر الهندي  مفيد للرجال وللصحة الجنسية. 

وقال إن فائدة التمر الهندي للجسم وتنعكس على صحته الجنسية، إذ انه يزيد القدرة الجنسية عند كل من الرجل والمرأة.

كما انه ينشط المبيضين عند المرأة ويساعد على الإنجاب، يزيد عدد الحيوانات المنوية عند الرجل ويزيد خصوبته، كما ينشط الحيوانات المنوية ويزيد قدرتها على الحركة والانتشار. 

ينظم الهرمونات الجنسية وينظم الدورة الشهرية عند المرأة ويمنع اضطراباتها. ويساهم في علاج العديد من حالات العقم ويعالج مشاكل الرحم والمبيضين بعمل مغاطس بمنقوع التمر الهندي.

كما يعالج البرود الجنسي عند النساء ويسرع من عملية بلوغ النشوة الجنسية. ويمد التمر الهندي الجسم بالعديد من المركبات المهمة مثل حمض الليمون وسترات البوتاسيوم وحمض الترتريك ومواد قابضة عفصية وحمض الماليك والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الفسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والصوديوم وغيره. يحتوي على مواد سكرية ومضادات أكسدة وفيتامين ب3 وزيوت طيارة، وبكتين ودهون مفيدة وغيرها، كما يحتوي على مضادات حيوية طبيعية والكربوهيدرات.

وأيضا يقوي مناعة الجسم ويحميه من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات. يكافح الشعور بالعطش ويمنح الترطيب العميق للجسم. يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. يحتوي على حمض الألفا هيدروكسيل المهم جدًا لصحة البشرة، كما يخلص البشرة من الأوساخ والشوائب ويجدد خلاياها ويعالج البقع السوداء والهالات، ويساعد في تقشيرها ومنحها النعومة والنضارة.

ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الجسم. يُساعد الجسم في عملية حرق الدهون مما يُساهم في تخسيس وزنه وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يقلل الشهية لتناول الطعام. يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه. يمنع الإصابة بتليف الكبد كما يحافظ على صحة المعدة والأمعاء. 
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