العمر لـ نانسي عجرم تتر مسلسل "سكر زيادة" تقترب من مليون مشاهدة.. شاهد

حققت أغنية العمر لـ نانسي عجرم ، من تتر مسلسل "سكر زيادة" نجاح كبير جدًا واقتربت من كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها".





داخلين مع الأيام سبق .. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش ايام .. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".





أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.





مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".