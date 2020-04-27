ألمانيا تتجه لإنتاج السيارات الكهربائية بعد أزمة الكورونا



ومن المعروف أن هذه الحوافر قد زادت بالفعل في شهر فبراير الماضي وتتوقف قيمتها المادية على نوع المحرك وسعر السيارة بشكل عام، فيما يعد 6 آلاف يورو هو الحد الأقصى لدعم مشتري السيارات الكهربائية التي يصل أسعارها بعضها إلى 40 ألف يورو.





كما يبدو أن ألمانيا تتجه بشكل عام إلى تصنيع السيارات الكهربائية خاصة وأن شركة بي إم دبليو أعلنت عن عزمها استثمار حوالي 650 مليون يورو من أجل إقامة مصنع في الصين ضمن اتفاقية تعاون مع شركة جريت وول موتور الصينية.





قررت ألمانيا الاتجاه إلى انتاج السيارات الكهربائية بعد التخلص من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما قدمت ماركوس زودر رئيس منطقة بافاريا في المانيا باقتراح زيادة الحافز النقدي لشراء السيارات الكهربائية ودعمها.كما يعتزم مسؤولو ألمانيا المضي قدما في دفع الحوافز النقدية في حالة شراء السيارات الكهربائية وذلك حتى نهاية عام 2021.ويعتبر هذا الدعم النقدي من الحكومة الألمانية بان سيكون دافعا حقيقيا لشراء السيارات الكهربائية التي يعتقد البعض بانها ستكون المستقبل في هذه الصناعة.