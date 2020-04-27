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أخبار البلد

كيف تحصل على قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:15 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يقدم صندوق التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات، ويدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات.

ويقدم صدي البلد خدمة لقرائه حول كيفية الحصول على قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من التنمية المحلية : ويمكن لاي شخص الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ،الذى يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.  

ويشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد على 3 آلاف جنيه.

 أما الاوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالاتى:

 - استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق
 - صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه" 
 - موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما ويشترط الصندوق عدة اشتراطات: 
 - لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما 
 - ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية
 - محضر معاينة لمكان المشروع 
- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد 
- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد
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