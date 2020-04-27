AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إيرباص تحذر العاملين بشأن الوظائف بسبب فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:18 ص
إير باص
إير باص
Advertisements
رويترز

أصدرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص تقييما قاتما لتأثير أزمة فيروس كورونا، وطلبت من العاملين في الشركة وعددهم 135 ألفا التأهب لاحتمال خفض أكبر للوظائف وحذرت من أن بقاءها على المحك في غياب تحرك فوري.

 

وفي خطاب للعاملين، قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي للشركة إن إيرباص ”تنزف سيولة بسرعة غير مسبوقة“ وإن الانخفاض الأخير لثلث معدلات التشغيل أو أكثر لا يعكس التصور الأسوأ وسيظل قيد المراجعة.


ولم تعلق إيرباص على الخطاب الداخلي.

 

وأُرسل الخطاب للعاملين يوم الجمعة قبل أيام من إعلان الشركة نتائج الربع الأول في ظل الجائحة التي أدت لكفاح شركات الطيران من أجل البقاء وتوقف تسليمات الطائرات فعليا منذ منتصف مارس.

 

وبدأت إيرباص تطبيق برامج منح إجازات تدعمه الحكومة وكانت البداية مع ثلاثة آلاف عامل في فرنسا إلا أن فوري يقول "الآن ربما نحتاج خطة لإجراءات أوسع نطاقا".


وتابع "بقاء إيرباص محل شك إذا لم نتحرك الآن".

 

وقالت مصادر في الصناعة إن خطة إعادة هيكلة مماثلة لما حدث في عام 2007 حين خفضت الشركة عشرة آلاف وظيفة، قد تُطلق هذا الصيف ولكن فوري أشار إلى أن الشركة تبحث بالفعل ”كل الخيارات“ في حين تنتظر اتضاح حال الطلب.

 

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن إيرباص تجري أيضا مناقشات نشطة مع حكومات أوروبية بشأن استغلال آليات لمساعدة صناعات متضررة تشمل قروضا تضمنها الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيرباص تستأنف عمليات التصنيع والتجميع جزئيا في فرنسا وإسبانيا

إيرباص تنقل 2 مليون كمامة من الصين على طائرة A380 لصالح فرنسا وأسبانيا

إيرباص تضيف تسهيلا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار وتلغى توزيعات

إيرباص تنقل ثالث شحنة طبية بين الصين وأوروبا لمواجهة فيروس كورونا

هاليبورتون تعلن خسارة مليار دولار في الربع الأول من 2020 بسبب هبوط النفط

فولكسفاجن تبقي مصانعها في البرازيل مغلقة حتى نهاية أبريل

ترشيحاتنا

مفيش فايدة.. انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا وإقبال كبير على شرائها

أستراليا تقترب من الإعلان عن هزيمة كورونا

6 علامات أنك ستعيش أطول مما تعتقد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 27-4-2020.. فيديو

أمطار وشبورة في رابع أيام رمضان.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

كيف تعرف المؤمن من المنافق؟ 5 علامات تكشفه لك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير