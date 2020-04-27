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لازم تمشي.. مدبولي: عجلة الاقتصاد لابد أن تستمر بالتوازي مع مواجهة كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:54 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لابد أن تستمر بالتوازي مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وفقًا لما أفادته قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، ويرافقه وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية.


و فور وصوله لمقر المشروع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.

 

وأثناء تفقده للمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح عمّا تم من أعمال لإزالة العشوائيات ذات الخطورة بالمنطقة، وتم التأكيد على أن هذه الإزالات أسهمت في توسعة الطريق ليكون ٥ حارات على جانبيه، كما تم إخلاء الأسر في هذه العقارات التي تمت إزالتها، وتسكينها في منطقة الأسمرات.

 

كما استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مراحل التطوير بالمشروع الذي تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر2؛ أي63 فدانًا، ويضم مشهد "آل طباطبا"، ومطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحًا مفتوحًا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.
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