كندا تسجل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الاثنين، تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2617.





كما سجلت كندا 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46895 حالة مؤكدة.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 207 آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 888,073 شخصا.





وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا مع تسجيل 55415 وفاة من بين 987 ألف إصابة، تليها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.