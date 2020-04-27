AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا تسجل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:23 م
كندا تسجل 1536 إصابة
كندا تسجل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الاثنين، تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2617.

كما سجلت كندا 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46895 حالة مؤكدة.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 888,073 شخصا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا مع تسجيل 55415 وفاة من بين 987 ألف إصابة، تليها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

ارتفاع الوفيات بـ فيروس كورونا إلى 127 شخصا.. والإصابات تتخطى 10100 حالة في كندا

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك لـ 92 ألف حالة والوفيات إلى 2373 شخصا

شاهد.. الوفيات تقترب من 70 ألفًا.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا عالميًا

743 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا لـ 28899

ترشيحاتنا

في اليوم الرابع من رمضان ..تعرف علي بؤر كورونا في المحافظات

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

بعد إقرار البرلمان للقانون .. زيادة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لاستكمال الدوري.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان

15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال