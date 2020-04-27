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أخبار العالم

شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:35 م
غسل وتعقيم الكعبة
غسل وتعقيم الكعبة
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محمود نوفل
شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الاثنين قبل أذان المغرب في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام.

تأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته.

ويُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتبعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

كما وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر خلال عمليات الغسيل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسيل وتعقيم المسجد الحرام على ما يقومون به من جهود وعمل متميز يضمن سلامة الجميع.

وأوضح  الشيخ السديس أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عز وجل- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحضر عمليات الغسيل والتعقيم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس
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