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فن

قمر ربنا يحميكى..عائشة بن أحمد فى إطلالة جديدة على إنستجرام ..شاهد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة عائشة بن أحمد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة لها ، فيما ظهرت بإطلالة صاخبة .

و علقت النجمة على الصورة قائلة :"صحة شريبتكم".

وجاءت التعليقات كالتالى :
-قمر ربنا يحميكى .
- جميلة جدا .

وظهرت عائشة بن أحمد مؤخرا للتوعية بالحفاظ على الحيوانات الأليفة خلال أزمة فيروس كورونا الحالية قائلة: " اللي يلقى كلب او قط تخلو عنه أصحابه يبعثلي صورته و المكان اللي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا و يا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فيه جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا#ارحموا_من_في_الارض_يرحمكم_من_في_السماء"".


وتقدم عائشة مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى بعد غياب استمر 8 أعوام، كما ستشارك في عمل درامى مصرى، سينافس في السباق الرمضاني المقبل.


بينما تشارك في فيلم "توأم روحى"، بطولة كل من حسن الرداد وأمينة خليل، وعدد أخر من النجوم، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى.


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