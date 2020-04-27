كبيركم بالنقاب..أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على محمد بديع

علق الإعلامي أحمد موسى على لحظة القبض على الإرهابي صفوت حجازي وكيف أنه تبرأ من جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكذب هو السمة السائدة لكل الجماعة الإرهابية فهم خونة الأوطان وصفوت حجازي مثال واضح بعدما كذب وقال إنه غير منتمي للجماعة فهو كذاب بالفطرة.





وأضاف موسى إن اسمه الحقيقي هو صفوة حجازي وليس صفوت فهم كاذبون وقياداتهم خير دليل.





ونشر برنامج على مسئوليتي صورة مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع بالنقاب مؤكدا أن كبير الجماعة بالنقاب والآن يتحدثون عن الإرهاب وتشويه الصورة.