كريمة: المصرون على إقامة صلاة التراويح يزايدون بالدين

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن سحب المسحات من الصائمين خلال نهار رمضان، من أجل التحقق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لا شئ فيها ولا تقدح فى صحة الصوم مطلقًا طالما أنها فى الحلق ولم تدخل إلى جوف الصائم، وتابع:"تمامًا مثلها مثل سحب عينات الدم لا تفسد الصوم".

وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن إداخل جهاز بسيط إلى الحلق لا يفسد الصوم طالما لم يدخل إلى الجوف.

وفى سياق آخر استنكر الدكتور أحمد كريمة، إصرار البعض على إقامة صلاة التراويح فى ظل تفشى جائحة كورونا، وتحذيرات مؤسسات الدولة من خطورة التجمعات، وتابع:"من يقولون أنه يجب أقامة صلاة التراويح فى ظل كورونا يزايدون بالدين"، مشددًا على أن التراويح سنة وإذا كان الفرض معطل بسبب علة لم تزول بعد فما بالنا بالسنة.

وتعليقًا على من يتلوا القرآن بصوت عالى، قال "كريمة"، :"اعاتب على الرجل الذى يركب وسيلة نقل عامة ومن ثم يفتح المصحف ويتلوا القرآن بصوت عالى..لماذا لا تقرأ بصوت منخفض رفع الأصوات مزايدات بالدين وتؤدى إلى الابتذال بالقرآن وإهانة للدين".



