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فن

في ذكرى ميلاده.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:47 ص
نور شريف - بوسي
نور شريف - بوسي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذي ولد في مثل هذا اليوم بحي الخليفة في السيدة زينب بالقاهرة عام 1946، ورحل في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا. 

وفي لقاء متلفز عام 2018، حكى الشيخ أحمد عبد الحكيم «مأذون المشاهير»، كواليس طلاق الفنانة بوسى من الراحل نور الشريف، لافتا إلى أنه حاول مرات عديدة الإصلاح بينهما ولكن بوسى تمسكت بالطلاق قبل أن أعقد زواجهما من جديد بعد عشر سنوات.

وتابع أحمد عبدالحكيم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" عبر قناة مصر الأولى: «هاتفنى الفنان نور الشريف ذات مرة، وبالفعل حضرت إلى منزله وقال لى على الباب أنا مش عاوز أطلق، وقولتله أنا مش معايا دفتر الطلاق، ولم يحدث فى هذه المرة طلاق». 

وأكمل: «تم طلاق الفنانة بوسى بعد مكالمة الفنانة نورا لي وقالت أنها تعبت من محاولة الإصلاح بينهما ليستمر الطلاق بينهما لعشر سنوات قبل أن أكتب عقد عودتهما». 

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نور الشريف كان فيلم "بتوقيت القاهرة" والذى قدمه أمام الفنانة ميرفت أمين وسمير صبرى وإخراج أمير رمسيس.
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