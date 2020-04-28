AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لما كنا صغيرين الحلقة 4 .. ريهام حجاج ترفض الزواج من محمود حجازي مرة أخرى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:01 ص
مسلسل لما كنا صغيرين
مسلسل لما كنا صغيرين
Advertisements
شروق حمدى
انطلقت اليوم رابع حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020.

وبدأت احداث الحلقة الرابعة استمرار التحقيق في قضية مقتل نهى ويستمر حجز "حسن" و"حامد" شقيق ‏نهى في النيابة حتى ينتهي الطب الشرعي من تقريره النهائي

ولم يستطع سليم "محمود حميدة " إخراج السيدة المتورطة معه في قضية المخدرات من النيابة وتجدد حبسها الأمر الذي دفعها لتهديده بالانتقام منه إذا لم ‏يخرجها بعد تعقد الأمور

وتنهار دنيا بسبب مقتل نهى ورفضها للرجوع إلى يحيى خلال هذه الفترة بعد أن عرض عليها أن ينسيا ما حدث ويتزوجا مرة أخرى.‏

تدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين " حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو مسلسل لما كنا صغيرين قبل عرضه في رمضان

ريهام حجاج تتجاهل الهجوم على بوستر لما كنا صغيرين.. وتروج للمسلسل الرمضاني

شكرا على تحقيق أقوى دعاية..تعليق ريهام حجاج على أزمة أفيش لما كنا صغيرين

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 1: طلاق ريهام حجاج ومحمود حجازي بسبب المخدرات

لما كنا صغيرين الحلقة 1.. مفاجأة فى تتر المسلسل بعد خلافات ريهام حجاج وخالد النبوي

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 2.. مقتل نسرين أمين في منزلها

ترشيحاتنا

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد انخفاض أمس.. تعرف على سعر الذهب الثلاثاء 28-4-2020

محافظ الشرقية يكشف عن حقيقة عزل ٩٣٠ شخصا..فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقاضي رامز جلال.. بنود عودة الدوري في مايو

احذري الذهاب إلى هذا الطبيب في نهار رمضان.. الإفتاء: الفحص يفسد صومك وعليك قضاء

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة