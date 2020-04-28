ننشر صورا جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس مسلسل لعبة النسيان

يحظى مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني بردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وننشر صورًا جديدة من كواليس تصوير المسلسل بمدينة 6 أكتوبر، والتي تجمع الفنانة دينا الشربيني بالفنان أحمد داوود أثناء تصوير إحدى مشاهدهما، بجانب مشهدين آخرين مع النجمة إنجي المقدم والتي تلعب دور طبيبها النفسية وتحاول أن تساعدها على تذكّر الماضي.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصرقناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا