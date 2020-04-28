الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو، بعد التعليق الساري حاليا جراء مواجهة جائحة كورونا.





ووفقا لـ "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن الشركة بدأت بالفعل تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني.





وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة.





وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد المصابين إلى 18811حالة.





وقالت الوزارة في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية": "سجلنا 174 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 144".